США получат от Канады «охотников» на подлодки России

Вертолеты MH-60R Seahawk Военно-морских сил (ВМС) США получат детекторы магнитных аномалий Magnetic Anomaly Detection-Extended Role (MAD-XR) производства канадской компании CAE, сообщает The Drive.

Издание пишет, что данное оборудование поможет в «охоте» на потенциально вражеские субмарины, прежде всего российские и китайские. «Решение добавить это оборудование к новым Seahawk было принято в связи с тем, что Россия и Китай продолжают разрабатывать и внедрять более совершенные подводные лодки и активизировать свою подводную деятельность в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Арктическом регионе», — отмечает The Drive.

В сообщении CAE говорится, что MAD-XR представляет собой высокочувствительный магнитометр, предназначенный для определения изменений магнитного поля Земли и используемый в качестве датчика для обнаружения субмарин. Дальность обнаружения аномалий 1,5-килограммовым MAD-XR составляет 1,2 километра. Даннная система допускает совместную работу с гидроакустическими буями.

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Ответственным за интеграцию данного оборудования в составе MH-60R Seahawk выступает американская корпорация Lockheed Martin.

В марте издание The Aviationist напомнило, что специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH).

В декабре 2018 года капитан третьего ранга запаса Максим Климов заметил, что Военно-морской флот (ВМФ) России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок.