Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.

В публикации издание приводит высказывание исполнительного директора AVX Троя Гаффи, ранее занимавшего должность главного инженера и старшего вице-президента по исследованиям и разработкам в вертолетостроительной компании Bell.

«Русские летали на вертолетах, построенных по соосной схеме, в течение многих лет. Удивительно, но они были очень открыты в своих технологиях. Они представляли технические документы на различных совещаниях, и одним из вопросов, которые они исследовали, является разнос между винтами. Они разработали критерий разноса, который работает», — приводит Vertical Magazine заявление Гаффи, сделанное в октябре 2019 года на ежегодной конференции армии США.

Издания отмечают, что инженерные решения, которые «Камов» использовал в конструкции вертолетов Ка-50 и Ка-52, позволили AVX сократить расстояние между несущими нижним и верхними винтами и уменьшить общую массу летательного аппарата.

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В апреле 2018 года в издании Task & Purpose напомнили, что в 1991-1997 годах (по другим данным — 1995-1997 годы), когда американская компания Lockheed Martin (или до 1995 года — только Lockheed) и Опытно-конструкторское бюро Яковлева активно сотрудничали, первая получила доступ к техническим документам и опытным образцам советского сверхзвукового самолета вертикального взлета и посадки Як-141, что потом использовалось при создании истребителя пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II.

В настоящее время AVX в сотрудничестве с L3Harris Technologies участвует в тендере Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) Армии США, победитель которого в 2028 году должен запустить производство разведывательно-ударного вертолета на замену всех вертолетов Bell OH-58D Kiowa и половины парка McDonnell Douglas AH-64 Apache .

Советский «Камов» считался ведущим мировым разработчиком вертолетов с соосной схемой несущих винтов. До 2022 года данная компания и бюро «Миль» будут слиты в единый российский Национальный центр вертолетостроения. Одной из целей объединения двух ранее конкурирующих разработчиков заявляется оптимизация научного обмена техническими решениями и достижениями.

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