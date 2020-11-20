Врач назвал россиянам способ справиться с дискомфортом при ношении маски

Чтобы справиться с дискомфортом при ношении маски, стоит делать дыхательные упражнения, дышать глубоко и медленно. Такой способ россиянам назвал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».

По словам врача, дискомфорт имеет психологические причины, так как некоторые люди верят, что в масках тяжелее дышать. Тяжельников уточнил, что неприятное состояние может возникать из-за того, что маска скрывает лицо собеседника — человек не видит его эмоции и начинает нервничать. Чувство беспокойства влияет на дыхание, но человек не может осознать настоящую причину и списывает все на маску.

Тяжельников также рекомендовал не носить маску слишком долго, чтобы избежать дискомфорта. Средство защиты надо использовать в транспорте, магазинах и местах скопления людей. Если в такой обстановке нужно находиться долго, стоит менять маску каждые два часа, или же делать это, когда она становится влажной — в этом случае материал накапливает микробы, хуже пропускает воздух и затрудняет дыхание.

Ранее педиатр Ирина Добрецова рассказала, что детям до шести лет опасно носить маски, потому что у них недостаточно развита бронхо-легочной система, из-за чего может затрудняться дыхание. По ее словам, это причиняет детям дискомфорт и затрудняет поступление кислорода на улице или же может привести к синдрому внезапной смерти младенца. Медик добавила, что маски подвергают детей большему риску заражения, потому что ребенок будет трогать лицо грязными руками. Кроме того, из-за ее ношения создастся парниковый эффект в носовой полости, из-за чего бактерии будут активнее размножаться.