Наука и техника
 
Последние новости
ФСБ развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана
Пауэрлифтер пожал от груди двух человек
Курс биткоина побил новый рекорд
Россиянин нашел клад и расстроился из-за невозможности его потратить
Фанаты увидели копию Билли Айлиш во внешности рэперши на фото с Lamborghini
ВОЗ оценила данные о длительности иммунитета к коронавирусу
Вин Дизель помог задержать похитителей воздушных шаров в Москве 
Раскрыты главные запреты для девушек в форме стюардесс
Макрон поставил ультиматум мусульманам во Франции
Новости партнеров
Прослушать новость

Вторая компания в мире после SpaceX успешно сохранила ракету после пуска

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @Peter_J_Beck

Вторая компания в мире после SpaceX, американская Rocket Lab, впервые успешно сохранила первую ступень ракеты после пуска. Соответствующая трансляция велась на YouTube.

«Спасательная команда обеспечивает безопасность первой ступени Electron и готовится доставить ее кораблем на наш производственный комплекс», — сообщила компания в Twitter.

Пуск Electron с 30 малыми спутниками состоялся с космодрома на Новой Зеландии. Приводнение первой ступени происходило при помощи парашюта.

В апреле Rocket Lab впервые успешно поймала в воздухе при помощи вертолета макет первой ступени своей Electron, сброшенный другим вертолетом.

В январе 2018 года Rocket Lab при помощи единственной в мире действующей ракеты сверхлегкого класса Electron впервые успешно запустила полезную нагрузку.

Первый пуск Electron, состоявшийся в мая 2017 года, стал неудачным из-за неверных данных, выдаваемых наземной системой измерений.

Ракета Electron создана с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно производить и запускать данный носитель. В год Rocket Lab планирует проводить до 50 стартов носителя. Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Конкурент SpaceX поймал свою ракету
США первыми в мире запустили ракету нового класса
С частного космодрома в Новой Зеландии впервые запущена ракета-носитель
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
09:0817 ноября

Разрушение легких при коронавирусе оказалось необъяснимым

07:5917 ноября

Эксперт раскрыл способ вычислить взлом Android-смартфона

07:2517 ноября

Корабль Crew Dragon с экипажем состыковался с МКС

Наука и техника00:0116 октября

«Без радикальных перемен было не обойтись»

Кто остановил развал России и сделал ее великой державой
06:3117 ноября

Предсказана смерть игровых консолей

04:1117 ноября

Названа возможная дата отправки туристов на МКС

04:2017 ноября

Названы опасные последствия COVID-19 для молодых людей

Наука и техника00:03 6 октября
1918 год. Военный лагерь в США. Перед отправкой в Европу американские солдаты полощут горло раствором соли с содой в качестве профилактики гриппа

«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»

Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
00:1517 ноября

Неожиданные следы коронавируса обнаружили за полгода до пандемии

20:4316 ноября

Рассекречены документы о лунной гонке СССР и США

19:1616 ноября

Раскрыта загадка появления Солнечной системы

Россия
В московской квартире среди презервативов нашли зарезанную школьницу
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
В Минздраве объявили о чрезвычайно высокой эффективности вакцины «Спутник V»
В Общественной палате обсудили меры по защите персональных данных в сети
В Москве открылась выставка к 50-летию «Спортлото»
«У нее была четкая страшная цель — уничтожить ребенка»
Откуда в российских женщинах берется ненависть к своим детям и кто на самом деле в этом виноват?
Все материалы
Мир
ВОЗ оценила данные о длительности иммунитета к коронавирусу
Макрон поставил ультиматум мусульманам во Франции
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
Прирост заражений коронавирусом за октябрь превысил прирост за полгода пандемии
«Я готов был отдать все деньги»
В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
В китайском происхождении коронавируса снова усомнились
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
«Росатом» начнет переработку ртути в Усолье-Сибирском уже в 2022 году
Россияне стали резко забирать деньги из банков
Пятилетки нового ГАЗа
О Горьковском автомобильном заводе в XXI веке
Белоруссия захотела зарабатывать на российской нефти больше
Выручка «Росатома» по новым бизнесам обогнала традиционный сектор
Все материалы
Силовые структуры
Россиянина осудили за попытку передать ЦРУ секретные данные Северного флота
«С бессмысленной жестокостью»
Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Замдиректора российского научного центра убили за просьбу надеть маску
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшего 1,5 месяца назад первоклассника нашли дома у 26-летнего россиянина
«Они уже возле Кремля»
 
Ефремов признал потерпевшей гражданскую жену погибшего в ДТП Захарова
Все материалы
Наука и техника
«Приблизим час нашего торжества»
 
Все материалы
Спорт
Футболисты лондонского «Арсенала» подрались на тренировке
Фотоколлаж с Дидье Батистом (в центре) и Жераром Улье с матча футбольного клуба «Ливерпуль»
Партнерский материал
«Мы были шокированы!»
Как 20 лет назад вся Англия полюбила гениального футболиста, которого не существовало в реальности
Дасаев оценил игру пропустившего четыре мяча вратаря сборной России
Сербия разгромила Россию со счетом 5:0
Команда Черчесова не вышла в элитный дивизион, хотя была лидером группы
Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»
Партнерский материал
Без Дзюбы как без рук. Матч года для сборной России
В игре Россия — Сербия есть беспроигрышная ставка. А еще здесь можно сорвать реальный куш
Уткин отказался считать Черчесова тренером
Все материалы
Культура
Бобби Браун прокомментировал гибель своего 28-летнего сына
Джордж Клуни рассказал о многолетней вражде с Расселом Кроу
Объявлена женщина года
«Я бацилла. Не смертоносная, а животворящая»
Умер легендарный режиссер Роман Виктюк. Месяц назад он заразился коронавирусом
Актрису из сериала «Кухня» госпитализировали с пневмонией
Балет «Угасание»«Мне важно видеть на сцене именно людей»
Главное открытие Большого в этом сезоне, хореограф Димо Милев — о себе и своих балетах
Все материалы
Интернет и СМИ
Семейное видео лишило блогершу миллиона подписчиков
«Где же правда?»
Люди покидают постсоветские страны, чтобы навсегда забыть свои корни. Почему это происходит?
Ивлеева сообщила о закрытии всех своих шоу
«Я Робин Гуд от секса, потому что даю его бедным»
Секс-роботы все больше похожи на людей. Смогут ли они разрушить человеческие отношения?
В Китае назвали возможного преемника Путина
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
Дуров раскритиковал новый iPhone и предрек Apple проблемы
Все материалы
Ценности
Полная родственница самой красивой женщины в мире дала отпор любителям худобы
Голодные до красоты
Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Рианна появилась на публике со стрижкой из 80-х
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Показана самая дорогая защитная маска в мире
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Краска для волос потекла по лицу вспотевшего во время речи адвоката Трампа
Все материалы
Путешествия
Популярную российскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
Российские авиакомпании массово запросили допуски на рейсы за границу
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Определена лучшая в мире авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Женщина с огромным ртом показала его вместительность и получила тысячи долларов
Девушка рассказала о похудении на 44 килограмма за два года
Парикмахер нащупала подозрительную шишку у клиента за ухом и спасла его от рака
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Порномодели рассказали о подаренных машинах и больших деньгах от щедрых клиентов
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Kia представила два внедорожных варианта нового Sorento
Кто ты, Cheryexeed TXL?
Тест китайского полноприводника за серьёзные деньги
В рейтинге брендов с самыми надежными автомобилями сменился лидер
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Maybach S-Class
Как превратить самый роскошный седан в новый мировой эталон
Составлен рейтинг самых популярных премиальных автомобилей в России
Гоночный Lamborghini выпустили на улицы
Как, из чего и зачем сделали самый лютый дорожный Huracan — STO?
В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX80
Все материалы
Дом
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Все материалы
Нацпроекты
В Чечне появятся две библиотеки нового поколения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
На Ставрополье высадили более 230 тысяч деревьев
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
В России объявили отбор программ по созданию селекционных центров
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы