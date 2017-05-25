С частного космодрома в Новой Зеландии впервые запущена ракета-носитель

Частная Rocket Lab провела первый запуск ракеты Electron со стартовой площадки в Новой Зеландии. Носителю не удалось вывести полезную нагрузку на расчетную орбиту. Об этом сообщается в Twitter компании.

«Мы не совсем достигли орбиты, потому будем разбираться, по какой причине это произошло. Тот факт, что мы смогли добраться до космоса в ходе первого же теста, ставит нас в невероятно сильное положение», — приводит Associated Press слова главы Rocket Lab Питера Бэка.

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Старт произошел в 07.20 по московскому времени с полуострова Махия на северо-востоке страны. Новозеландско-американская Rocket Lab также опубликовала запись запуска ракеты Electron.

Сверхлегкий носитель Electron предназначен для доставки на орбиту небольших спутников. Особенностью ракеты является двигатель, созданный на трехмерном принтере. Строительство космодрома для запуска Electron было завершено в декабре 2016 года, площадка считается первым в мире полностью частным космодромом.