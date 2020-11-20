В Заполярье пришло аномальное тепло

В Заполярье 19 ноября зафиксировали аномальное тепло – среднесуточная температура превысила климатическую норму на 7-9 градусов. Об этом сообщают Meteonovosti.

В районе озера Краснощелье обновился абсолютный максимум температуры для этого дня. Новый составил 5,2 градуса – предыдущий в 4,6 градуса продержался с 1958 года. В населенном пункте Сосновец Остров воздух прогревался до плюс 6 градусов – это на 0,8 градуса выше рекорда 1975 года.

На арктических островах Красноярского края также произошло сильное потепление. Так, на мысе Стерлегова столбик термометра поднялся до отметки минус 6 градусов. Предыдущий рекорд 19 ноября был зафиксирован в 1993 году, он составлял минус 3,3 градуса. На острове Диксон температура была еще выше – минус 1. Прежний абсолютный максимум для этого дня составлял минус 5 и продержался с 1937 года.

Мощный вынос тепла произошел и на арктические острова Красноярского края. На Мысе Стерлегова столбик термометра поднялся до отметки минус 0, 6. Предыдущий рекорд для 19 ноября в минус 3,3 градуса наблюдался в 1993 году. На острове Диксон было еще теплее — минус 0.1, прежний абсолютный максимум для этого дня составлял минус 0,5 градуса и продержался с 1937 года.

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