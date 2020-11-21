Россиянин выкинул с балкона пасынка-аутиста

В Санкт-Петербурге мужчина выкинул с балкона третьего этажа пасынка с аутизмом, передает 78.ru.

Вечером 20 ноября в полицию позвонила женщина 1987 года рождения, которая сообщила о случившемся. Прибывшие на место силовики выяснили, что пострадавшему ребенку 13 лет, он учится в седьмом классе коррекционной школы-интерната.

Мальчик госпитализирован с различными травмами, в больницу также доставили мужчину 1986 года рождения.

Мать школьника рассказала, что 20 ноября вместе с сожителем забрала сына из интерната и приехала домой. Поздно вечером мужчина вдруг открыл дверь на балкон и начал выбрасывать вещи на улицу. Женщина спустилась вниз, чтобы их собрать, и обнаружила, что на земле лежат ее сын и сожитель. Очевидцы, проходившие мимо, видели, как мужчина перекинул ребенка через балкон и отпустил, а затем сам спрыгнул вниз.

Возбуждено уголовное дело.

19 сентября 2020 года суд в Рыбинске арестовал Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух дочерей своей сожительницы. Мать девочек познакомилась с ним в интернете и переехала из другого города вместе с детьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла детей мертвыми.