Алиев заявил о доказательствах использования армянами наемников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии доказательств в виде фото и видеодокументов, подтверждающих использование армянской стороной наемников из Франции и США во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает «Sputnik Азербайджан».

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии», — сказал Алиев.

По его словам, только часть этих иностранцев имеют армянское происхождение. «Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым», — заключил азербайджанский лидер.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняли друг друга в провокациях, обстрелах населенных пунктов и привлечении наемников из Ближнего Востока.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.