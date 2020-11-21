Сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался пойти на примирение с актером

Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Виталий отказался пойти на примирение с заслуженным артистом. Об этом ТАСС рассказал адвокат, представляющий интересы Виталия Захарова, Сергей Аверцев.

«Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым», — подчеркнул юрист. По его словам, такая позиция Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции.

Виталий Захаров изначально предъявил актеру иск на 6,5 миллиона рублей, а позднее увеличил ее до 7,5 миллиона из-за хамства, которое услышал от артиста в суде. В итоге он получил один миллион рублей.

22 октября стало известно, что суд на полгода сократил срок Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, благодаря возмещению актером морального вреда семье погибшего в аварии водителя. В итоге Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.