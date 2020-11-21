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Ученые спрогнозировали вспышку другого заразного заболевания из-за пандемии

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку другого заразного заболевания — кори, считают ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Их прогноз опубликован в журнале Lancet.

По словам специалистов, на вероятность быстрого распространения этого острого инфекционного заболевания среди детей влияют такие факторы, как пропуск плановой вакцинации детей из-за ограничительных мер, рост уровня бедности, в том числе из-за сокращения социальной помощи во многих развивающихся странах.

«Непривитые дети — это почти стопроцентная вероятность эпидемии кори в следующем году», — сказал ведущий автор исследования, профессор института Ким Малхолланд.

Со ссылкой на данные ВОЗ он сообщил, что в этом году около 94 миллионов детей пропустили плановую вакцинацию из-за отложенных из-за пандемии процедур иммунизации.

«Все перечисленное дает основание предполагать, что в следующем году корь и коревая краснуха могут достичь размаха эпидемий, о которых сейчас помнят только старые врачи», — заключил он.

Корь является одним из самых заразных инфекционных заболеваний.
У непривитого человека риск заражения после контакта с инфицированным превышает 90 процентов.

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