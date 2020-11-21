Подруги убитой московской школьницы рассказали о ее возлюбленном

Подруги 14-летней школьницы, тело которой обнаружили в квартире московского жилого дома, рассказали о ее возлюбленном. Их слова передает «Вечерняя Москва».

По словам Тамары (имя изменено), в конце лета погибшая познакомилась с «каким-то мальчиком из Москвы», с которым гуляла в одной компании. «Но потом вроде прекратили общение. Имени его я не знаю», — добавила она.

Другая девушка — Ира (имя изменено) — также рассказала про неизвестного молодого человека, который появился у ее подруги этим летом. «Она ничего о нем не рассказывала, только то, что он взрослый и красивый. И что склонял ее к интиму», — поделилась она. Однако, по словам Иры, 14-летняя школьница отказала молодому человеку, после чего они расстались. «Но она вроде не особо по этому поводу переживала либо просто не показывала», — заключила девушка.

Погибшую школьницу с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире жилого дома на Можайском шоссе днем 20 ноября. На теле несовершеннолетней были множественные колото-резаные раны. Главный подозреваемый в убийстве девушки — ее 17-летний возлюбленный, тело которого, предположительно, нашли около дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве.