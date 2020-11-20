В Москве убитую школьницу нашли в пустой квартире

В Москве нашли убитой школьницу со множественными ножевыми ранениями в пустой квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, 20 ноября погибшую с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире жилого дома на Можайском шоссе. На теле несовершеннолетней множественные колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте преступления работают следователи и криминалисты. Идет допрос соседей, устанавливаются родственники погибшей.

Школьнице было 14 лет, она жила с бабушкой и отцом, сообщает Telegram-канал Mash. Ее тело нашел сосед. Отец уехал в командировку, бабушка лежала в больнице.