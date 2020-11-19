Россиянин расстрелял из нелегального ружья приехавших в гости подростков

В Иркутской области задержан 22-летний Артем Быков, который расстрелял из незарегистрированного нарезного ружья приехавших к нему в гости подростков. Об этом в четверг, 19 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного Комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, 18 ноября компания из пяти человек 15-17 лет подъехала к дому Артема Быкова в селе Барлук. Возле дома между гостями — 15-летней девушкой и 17-летним парнем произошел конфликт. На звуки ссоры вышел пьяный хозяин дома с заряженным ружьем, он тут же произвел выстрел в сторону ругающихся подростков.

Девушка получила ранение в висок и мгновенно скончалась, молодой человек упал, потеряв сознание. В настоящее время потерпевший в больнице в состоянии комы. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах региона, после задержания 22-летний Артем Быков не мог толком объяснить причину своего поступка. По его словам, он был сильно пьян и хотел таким образом успокоить своих товарищей.

Региональное управление МВД сообщило, что 22-летний житель Барлука неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала Mash, отец задержанного Артема Быкова умер месяц назад. Мужчина был охотником, и ружье, из которого велась стрельба, скорее всего, принадлежало ему. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.