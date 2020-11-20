Раскрыт предполагаемый убийца московской школьницы

Главный подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы в Москве — ее 17-летний возлюбленный. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, подростки встречались в течение некоторого времени. Когда отец девушки уехал в командировку, а бабушка лежала в больнице, она позвала молодого человека домой. Ночью между ними произошел конфликт, а днем обнаружили изрезанное тело школьницы.

При этом предполагаемый убийца скончался еще ночью. Труп парня, лежащий на земле около дома, заметил сосед школьницы, когда вышел на балкон покурить около 03:00. Тогда следователям не удалось установить, где проживал погибший, однако после обнаружения тела школьницы, они восстановили картину произошедшего.

Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник уточняет, что у молодого человека не было при себе документов. В его кармане нашли только пачку презервативов. Однако следователи уже установили личность россиянина.

Погибшую школьницу с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире жилого дома на Можайском шоссе днем 20 ноября. На теле несовершеннолетней множественные колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело об убийстве.