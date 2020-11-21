Эрдоган порассуждал о месте Турции в новом мировом порядке

Турция полна решительности занять достойное место в новом мировом порядке, который сформируется после пандемии коронавируса, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его рассуждения приводит агентство Anadolu в субботу, 21 ноября.

«В первую очередь, с этой целью будут предприняты шаги для улучшения правовой и экономической системы, роста производства и занятости в стране», — сказал он, обращаясь к членам Партии справедливости и развития (ПСР) в режиме видеоконференции.

Эрдоган также напомнил о стремлении Анкары к евроинтеграции и желании строить будущее вместе с Европой. По его словам, власти намерены углублять сотрудничество со всеми дружественными странами. «Турция также готова активно использовать свои тесные союзнические отношения с США для решения всех региональных и глобальных проблем», — заключил турецкий лидер.

Ранее президент Турции заявил, что страна добилась больших успехов в борьбе с коронавирусом, чем многие развитые страны. Рассуждая о месте страны в новом мировом порядке, он отметил, что речь идет о ведущей позиции.

При этом 30 октября лидеры Европейского союза на неформальном виртуальном саммите заявили, что не видят позитивных сигналов от Турции. Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил турецкие власти в неприемлемых высказываниях. 24 ноября Эрдоган посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону лечить психику после того, как тот пообещал защитить светские ценности своей страны от радикального ислама.