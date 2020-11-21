Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил ролик о российской кибердеревне на Марсе. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил «правильность» плаката, на котором изображен сам Рогозин с лозунгом «Сделаем красную планету зеленой». «Тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах соответствует нашему пониманию целей и задач», — указал он.

Также Рогозин отметил, что этот ролик раскрывает «русский характер, парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне».

Юмористическая короткометражка «Русская кибердеревня» появился на YouTube 19 ноября. В нем житель деревни на ломаном английском языке рассказывает о своей жизни в окружении роботов. За два дня минифильм набрал более двух миллионов просмотров.

В марте стало известно, что Европейско-российская астробиологическая миссия Exomars-2020, запуск к Марсу которой был запланирован на июль-август текущего года, полетит к Красной планете в 2022 году. К такому решению гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин и глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер пришли в результате телесовещания. В сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации, говорилось, что завершение работ по ExoMars-2020 было бы нарушено, в частности, по словам Рогозина, из-за «обстоятельств непреодолимой силы, вызванных ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе».