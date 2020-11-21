Россия ввела санкции против британцев по «делу Магнитского»

Россия в ответ на санкции Лондона по «делу Магнитского» ввела персональные ограничения в отношении 25 представителей Великобритании. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

В заявлении МИД сказано, что по всем вопросам, связанным со смертью аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, Москва не раз давала исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые в Великобритании «предпочитают не замечать».

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — сообщили в МИД.

В июле Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. Эти люди, по утверждению британских властей, причастны к смерти в «Матросской тишине» аудитора Сергея Магнитского.

По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему.

Магнитского арестовали в 2008 году, а в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь, а в Генпрокуратуре отметили, что считают весьма вероятным тот факт, что Магнитский был убит по приказу Браудера.