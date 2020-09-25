Следователи снова проверят версию об убийстве Магнитского

Следственный комитет России назначил новую экспертизу по делу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская Тишина» 11 лет назад. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Николая Горохова, адвоката матери погибшего.

По его словам, следователи проверяют версию об убийстве Магнитского боевым отравляющим веществом, однако с результатами экспертизы ни юриста, ни мать аудитора не знакомят, хотя соответствующие обращения были направлены к следствию.

Горохов отметил, что версия об отравлении впервые была озвучена Генпрокуратурой на пресс-конференции в 2018 году.

По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему. Магнитского арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина».

Защита Магнитского заявила, что его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь, а в Генпрокуратуре отметили, что считают весьма вероятным тот факт, что Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — подчеркнули в ведомстве.