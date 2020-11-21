Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту новейший метеорологический спутник. Трансляция велась на официальном сайте SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния, при этом осуществив успешный запуск спутника зондирования Мирового океана Sentinel-6 Michael Freilich. Отмечается, что аппарат нового поколения, предназначенный для измерения уровня воды, является совместным проектом Европейского космического агентства и НАСА.

Ранее сообщалось, что вторая компания в мире после SpaceX, американская Rocket Lab, впервые успешно сохранила первую ступень ракеты после пуска. Пуск Electron с 30 малыми спутниками состоялся с космодрома на Новой Зеландии. Приводнение первой ступени происходило при помощи парашюта.