SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink

Компания Илона Маска SpaceX запустила 14-ю партию спутников проекта Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Insider.

Ракета Falcon 9 с 60 спутниками орбитальной связи стартовала в 8:25 по cевероамериканскому восточному времени (15:25 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Через несколько минут компания отчиталась об успешной посадке первой ступени ракеты на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Это был ее шестой пуск и посадка.

В 16:30 по московскому времени SpaceX объявила в Twitter, что все 60 спутников были выведены на орбиту. Запуск следующей партии спутников Starlink запланирован на 21 октября.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7518 на высоту от 335 до 346 километров. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.