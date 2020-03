SpaceX отменила запуск 60 спутников в момент старта

Корпорация SpaceX отменила запуск группировки спутников проекта Starlink за несколько секунд до старта. Запись трансляции доступна на YouTube-канале SpaceX.

Запуск Flacon 9 с 60 спутниками проекта Starlink был намечен на 09:22 по времени Восточного побережья США (16:22 мск) с мыса Канаверал (штат Флорида). Однако в момент запуска старт отменили: «Стандартный автоматический отбой, вызванный перерывом между поступлением данных во время проверки мощности двигателя. Новая дата запуска будет объявлена после того, как мы получим подтверждение такой возможности».

Спутники должна была запустить ракета Falcon 9, первая ступень которой использовалась для вывода аппаратов на орбиту уже четыре раза (в июле и октябре 2018-го, а также в феврале и ноябре 2019 года). Предполагалось, первая ступень снова должна была вернуться на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7518 — на высоту от 335 до 346 километров. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя. Всего компания вывела уже пять групп спутников.

