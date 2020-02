Первая ступень Falcon 9 упала в океан

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан вблизи плавучей платформы. Стартовавшая на орбиту ракета должна была доставить 60 интернет-спутников, передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию SpaceX.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в четвертый раз. Она должна была совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя»), которая находится в 630 километрах от космодрома на мысе Канаверал.

Материалы по теме Погнали выше Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США

В 18:23 по московскому времени SpaceX подтвердила успешное развертывание на орбите 60 спутников Starlink. Согласно плану, группа спутников должна была быть выведена на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 километров. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники должны подняться на штатную орбиту высотой 550 километров.

Последний раз SpaceX выводила на орбиту партию из 60 спутников в январе. До этого компания успешно отправляла на орбиту партию спутников в ноябре и конце мая прошлого года. Первая ступень корабля Falcon 9, который выводил груз на орбиту, все три раза успешно возвращалась на плавучую платформу.

Программа SpaceX по обеспечению глобального доступа к интернету была анонсирована в 2015 году. Предполагается запустить на орбиту тысячи аппаратов, которые развернут сеть с заявленной пропускной способностью в один гигабит в секунду на одного пользователя. В октябре главе SpaceX Илону Маску удалось отправить первый твит через спутники Starlink.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!