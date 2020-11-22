Погубивший россиян антисептик для рук снимут с продажи

В Якутии решили снять с продажи антисептик, погубивший семь человек, которые им отравились в результате употребления внутрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление республиканского управления Роспотребнадзора.

В документе, подписанном главным государственным санитарным врачом Якутии Маргаритой Игнатьевой, компаниям и коммерсантам предписано прекратить реализацию антисептика для рук.

В настоящее время Следственный комитет России проводит расследование в связи с гибелью семерых жителей села Томтор Таттинского района Якутии. По данным ведомства, 18 ноября девять человек в ходе застолья в частном доме распили разбавленный антисептик для рук. В нем было 69 процентов метанола. В итоге семеро участников застолья скончались от отравления.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).