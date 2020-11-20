Число умерших россиян после массового отравления антисептиком увеличилось вдвое

В результате массового отравления антисептиком число умерших жителей Якутии увеличилось вдвое — до шести человек. Еще трое находятся в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В управлении Роспотребнадзора республики уточнили, что всего отравившихся было девять. По предварительным данным, 18 ноября россияне купили в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и распили содержимое. «Остаток антисептика из магазина изъят для экспертизы. Расследование случая отравления продолжается», — сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о трех умерших в Таттинском районе, которые употребили антисептическую жидкость. Остальные шестеро были госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.