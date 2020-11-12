В российской школе отравилось больше ста детей

Более сотни учеников одной из школ в Кронштадте отравилось в учебное время, несколько учащихся были госпитализированы с признаками пищевой инфекции. Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Организацией питания в образовательном учреждении занимается компания «ТД «Профпит». Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за отравления в школе отсутствовало больше половины учеников третьих и шестых классов. В чатах родители отмечали, что у детей рвота и высокая температура. «Деток тошнило во время уроков», — сообщила одна из матерей. Классная руководительница предположила, что речь может идти о кишечной инфекции. Несколько классов были переведены на дистанционное обучение.