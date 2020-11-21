Число умерших после массового отравления антисептиком россиян достигло 7

Число умерших россиян в результате отравления антисептиком в Якутии вновь увеличилось. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора региона.

Всего специалисты зарегистрировали девять случаев отравления спиртосодержащим вещество, из них семь завершились летальным исходом. Первоначально сообщалось о трех погибших, вскоре их число удвоилось.

По предварительным данным, 18 ноября россияне купили в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и распили содержимое. Остаток антисептика изъяли из магазина для экспертизы. Прокуратура Якутии начала проверку трагедии.

Роспотребнадзор установил, что содержание метанола в антисептике составило 69 процентов. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при вдыхании и заглатывании, предупредили в надзорном ведомстве. Он раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека составляет 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.