Мир
 
Последние новости
Стало известно о почти полном разрушении города Мартуни в Нагорном Карабахе
В США захотели аннулировать результаты Гран-при России по фигурному катанию
Названо условие для открытия моста на остров Русский во Владивостоке
Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве 
В России 401 человек за сутки умер от COVID-19
Валентина Шевченко в четвертый раз защитила титул чемпионки UFC
Россияне перечислили худшие новогодние подарки
В США разрешили лечить коронавирус «коктейлем Трампа»
Россиянам предсказали рост цен на ЖКХ в 2021 году
Новости партнеров
Прослушать новость

США отправили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

Перейти в «Мою Ленту»
Бомбардировщик B-52
Бомбардировщик B-52
Фото: Senior Airman Keifer Bowes / U.S. Air Force / ASSOCIATED PRESS

ВВС США перебросили стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress на Ближний Восток. Об этом сообщается на сайте Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ).

«Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», — приводит текст заявления агентство ТАСС.

Цель беспосадочного полета — продемонстрировать способность американских ВВС оперативно перебрасывать силы и включать их в ход любых военных операций. При перелете бомбардировщики сопровождали самолеты-заправщики.

В нынешнем году весной США также начали отправлять авианосцы и бомбардировщики на Ближний Восток, напоминает РБК. Пентагон объяснил свое решение потенциальной угрозой со стороны Ирана.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВВС США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики
США рассказали о планах по выводу войск из Афганистана и Ирака
США выделят деньги на Карабах
США направили авианосцы в район военных учений Китая