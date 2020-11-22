США отправили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

ВВС США перебросили стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress на Ближний Восток. Об этом сообщается на сайте Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ).

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«Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», — приводит текст заявления агентство ТАСС.

Цель беспосадочного полета — продемонстрировать способность американских ВВС оперативно перебрасывать силы и включать их в ход любых военных операций. При перелете бомбардировщики сопровождали самолеты-заправщики.

В нынешнем году весной США также начали отправлять авианосцы и бомбардировщики на Ближний Восток, напоминает РБК. Пентагон объяснил свое решение потенциальной угрозой со стороны Ирана.