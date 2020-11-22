Самый быстрый гол сезона помог «Эвертону» обыграть новичка АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Доминик Калверт-Льюин, еще один гол на счету Абдулайе Дукуре. Первый мяч английский форвард забил на 41-й секунде — это самый быстрый гол нынешнего сезона. У новичка АПЛ «Фулхэма» отличились Бобби Рид и Рубен Лофтус-Чик.

Победа позволила «Эвертону» набрать 16 очков и выйти на шестое место в чемпионате. В активе «Фулхэма» четыре очка, клуб располагается на 17-й позиции.

В следующем туре «Эвертон» 28 ноября на своем поле примет «Лидс». «Фулхэм» двумя днями позже на выезде встретится с «Лестером».

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



