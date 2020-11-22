В Роспотребнадзоре оценили предупреждение ВОЗ о новой волне коронавируса

В начале 2021 года вполне возможно повышение числа заболевших коронавирусной инфекцией, однако прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о третьей волне вряд ли сбудется, считает заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Подъемы заболеваемости, конечно, будут регулярно осенью и весной. Частично это и зима, конечно, будет, потому что люди собираются в большом количестве в более тесных помещениях, — сказал Покровский. — Но вряд ли будет что-то такое же необычное, как когда вирус пришел в первый раз».

В то же время академик считает, что употреблять термин «волна» при описании пандемии коронавируса неправильно.

«В эпидемиологии нет термина "волна" или "подъем". Мы как раз можем говорить только об увеличении числа случаев заражения, и это вполне возможно, но есть факторы, которые препятствуют такому развитию событий. Вся Европа уже хорошо знает методы предупреждения распространения (...), нарастает количество людей, которые уже переболели», — подчеркнул эпидемиолог.

Ранее специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру сейчас, то в начале 2021 года им грозит третья волна COVID-19.

В России по состоянию на 22 ноября коронавирусной инфекцией заразились более 2 миллионов 89 тысяч человек.