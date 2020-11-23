Названы главные победители и проигравшие от появления вакцины от коронавируса

Опрошенные CNBC аналитики назвали главных победителей и проигравших от скорого появления международно признанной вакцины от коронавируса.

Специалисты отмечают, что больше остальных от массового внедрения хотя бы одной вакцины выиграет авиационная отрасль, лишенная возможности нормально функционировать и развиваться в условиях многочисленных ограничений.

На фоне новостей об успешных испытаниях сразу нескольких вакцин котировки акций американской авиакомпании United Airlines выросли на 8,6 процента, American Airlines и Delta Airlines — примерно на шесть процентов каждая. Бумаги британского холдинга IAG, владеющего British Airways, лоукостером Ryanair и еще несколькими бюджетными перевозчиками, подорожали сначала 40 процентов (после объявления о совместном препарате Pfizer и BioNTech), а затем еще на 12 (после релиза американской компании Moderna).

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Еще один сектор, ожидающий появления вакцины, — недвижимость, как жилая, так и коммерческая. Окончание пандемии повышает вероятность скорого возвращения людей с удаленной работы в офисы, а значит повышает спрос на аренду коммерческих площадей.

Индекс iShares Global REIT ETF, отслеживающий колебания котировок акций биржевых фондов, вкладывающихся в фонды недвижимости (REIT), вырос на девять процентов с момента объявления об успешном испытании вакцины от Pfizer и BioNTech.

В то же время, некоторые компании, могут, напротив, оказаться проигравшими от скорого окончания пандемии. Среди них технологические предприятия и представители отрасли онлайн-коммерции, продукция которых была наиболее востребована во время ограничений. Спрос на нее в обозримом будущем может заметно снизиться.

Так, котировки интернет-гиганта Amazon упали на 5,1 процента после объявления о скорой готовности первой вакцины. Британский интернет-магазин Ocado потерял 5,2 процента стоимости. Нестабильность демонстрировали также бумаги китайских Alibaba и JD.com.