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России предрекли падение поставок нефти и газа в Европу

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Леонид Федун
Леонид Федун
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

России предрекли падение поставок энергоресурсов в Европу к 2040 году из-за планов Евросоюза (ЕС) снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Такой прогноз вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун дал в интервью газете «Коммерсантъ».

По его мнению, в ближайшие 20 лет европейский нефтяной рынок может уменьшиться в два раза. Объемы поставок газа также будут сокращаться, однако падение будет не таким сильным, если цены на этот вид топлива останутся низкими.

Как сообщил Федун, «Лукойлу» придется модернизировать свои предприятия в Европе, чтобы соответствовать требованиям дорожной карты проекта «Зеленая сделка» (Green Deal), запущенного Еврокомиссией в конце 2019 года. Кроме того, компания откажется от строительства больших нефтегазохимических комплексов. «Лукойл» будет реализовывать проекты, которые гарантированно окупятся к 2035 году.

По его словам, с развитием технологий появляется возможность практически бесконечной вторичную переработку пластиков. В результате с рынка уйдет спрос на 3-5 миллиона баррелей нефти в сутки.

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