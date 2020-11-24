Цена на нефть подскочила

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent превысила 47 долларов за баррель, это произошло впервые с начала марта, свидетельствуют данные торгов. Стоимость февральских фьючерсов на Brent росла на 2,45 процента, подскочив до 47,17 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 1,85 процента, до 46,91 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Активный рост котировок начался утром во вторник, 24 ноября. Тогда стоимость январского фьючерса на смесь Brent в ходе торгов поднималась до 46,7 доллара за баррель.

Одновременно с ростом стоимости нефти падает цена на золото: стоимость драгоценного металла упала до уровня середины июля 2020 года. Это происходит на фоне новостей о появлении эффективной вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna. В понедельник, 23 ноября, курс доллара упал до двухлетнего минимума.