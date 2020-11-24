Уставшим от плохой воды из-под крана китайцам удалось поджечь ее

dailymail.co.uk

Жители китайского города Паньцзинь (провинция Ляонин) устали от плохой воды из-под крана и смогли поджечь ее. Об этом сообщает «Китайский экономический ежедневник» на платформе Baijiahao.

На опубликованных кадрах в Daily Mail видно, как текущая из крана жидкость воспламеняется после попытки жителя поджечь ее. Отмечается, что после того, как видео разошлось в соцсетях, на него отреагировали местные власти. Выяснилось, что вода в кран поступала из толщи грунта глубокого залегания. В процессе добычи в нее попало небольшое количество природного газа. Утверждается, что на станции происходит реконструкция водохранилища, из-за чего и произошел сбой. Сотрудники скорой помощи осмотрели жителей, но не обнаружили пострадавших.

При этом в британском издании цитируются слова местных жителей, которые заявляют о давней проблеме с водой из-под крана. Так, некая китаянка Вэнь из деревни Сыин утверждает, что такая вода течет уже около трех-четырех лет. «После мытья рук или посуды наши руки не сухие. Они кажутся скользкими, и мы не можем их отмыть», — сказала она. Женщина отметила, что ее отец летом обратился с жалобой в управляющую компанию, однако представители компании ответили, что решение проблемы не в их компетенции.

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