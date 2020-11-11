Водитель пережил столкновение с цементовозом и отделался переломом ноги

В китайском городе Далянь, провинция Ляонин, водитель микроавтобуса выжил после столкновения с цементовозом. На видео случившегося обратил сайт Newsflare.

Инцидент произошел 3 ноября. На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, как сидящий за рулем цементовоза мужчина теряет управление и врезается в припаркованный белый фургон. Расплющив кабину микроавтобуса со стороны водителя, грузовик проехал еще около 20 метров, повредил бордюр, опрокинул фонарный столб и ударил еще один автомобиль, стоявший на обочине. Водителю цементовоза удалось выбраться самостоятельно.

Свидетели аварии вызвали спасателей. Они извлекли из микроавтобуса водителя и обнаружили, что тот отделался переломом ноги. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.

Местные власти начали расследование инцидента.