Торопившаяся на прием пациентка на Mercedes въехала в больницу и убила человека

dailymail

В американском городе Атланта, штат Джорджия, торопившаяся на прием пациентка на автомобиле Mercedes-Benz потеряла управление и въехала на большой скорости в больницу. Один человек погиб, четверо ранены, передает Daily Mail.

30 июня 75-летняя Мэри Клейтон (Mary Clayton) спешила на ранний прием в местную больницу, не справилась с управлением и устроила крупное ДТП. На записях с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль Клейтон таранит припаркованную у здания машину и въезжает в отделение скорой помощи, сбивая медработников.

В результате ДТП погибла 55-летняя Кимберли Холл. Еще четыре человека получили ранения, в том числе 29-летняя Кайлин Бейли. При столкновении с машиной она получила перелом костей таза и бедер. Она провела несколько недель в больнице и снова училась ходить.

Полиция не стала выдвигать против Клейтон обвинений, поскольку авария была неумышленной. В крови женщины не нашли алкогольных и наркотических средств.

«Я не понимаю, как такое возможно? Она влетела в больницу, серьезно покалечила меня и убила еще одного человека, и ей разрешили остаться дома и спокойно жить дальше? — возмущается Бейли. — Каждый новый день — это испытание для семьи покойной. Такое же испытание, как для меня и моей семьи».

Бейли обратилась за помощью к адвокату. В произошедшем они винят не только Клейтон, но и больницу, которая не установила у входа в отделение скорой помощи сигнальные столбики. Полиция продолжает расследовать дело. Сама Клейтон от комментариев отказалась.