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Соревнование Сбера по анализу данных привлекло участников со всех континентов

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Международное онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту AIJ Contest побило рекорды популярности по числу участников и представляемых ими стран со всех континентов, кроме Антарктиды. В этом году на состязание зарегистрировались около 1000 дата-сайентистов из 43 государств. На AIJ Contest 2019 было 350 участников из 14 стран. Уникальное мероприятие Сбер проводит вместе с российскими и зарубежными партнерами в рамках конференции Artificial Intelligence Journey. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

В соревновании впервые участвовали школьники: от них поступила почти четверть от всех заявок, для которых была создана отдельная номинация. Самым юным участником AIJ Contest стал девятилетний житель Ижевска. Ребята, интересующиеся Data Science, решали те же задачи, что и взрослые, поэтому они могут рассчитывать на соответствующие призы.

«Отрадно, что расширилась география не только самой конференции, но и онлайн-соревнования, которое мы проводим в преддверии AI Journey. Большое количество зарегистрированных участников из разных стран мира говорит о том, что тема развития искусственного интеллекта и анализа данных становится всё актуальнее. Участники хакатонов представили свыше 2700 решений, это отличный результат. Итоги соревнования подведем на конференции», — подчеркнул первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин.

Участникам были доступны три трека: «Digital Петр» — первый трек соревнования, который проводился на базе нескольких технологий ИИ (компьютерное зрение, обработка естественного языка и графы знаний). Участникам конкурса предлагалось побороться за приз в рамках образовательной задачи с историческим уклоном: им предстояло создать алгоритм по распознаванию рукописей Петра I.

Второй специальный трек с социально значимой задачей — NoFloodWithAI проводился совместно с партнерами Сбера. Участникам соревнования предлагалось разработать алгоритм краткосрочного прогнозирования уровней воды Амура для предотвращения чрезвычайных ситуаций в регионах России. Результаты соревнования планируется использовать для последующего снижения экологических рисков и минимизации экономического ущерба регионов.

И наконец, AI 4 Humanities: ruGPT-3 — трек для тех, кто хорошо знает нейронные сети. Он позволил познакомиться c перспективной технологией ruGPT-3, которая способна генерировать очень сложные осмысленные тексты всего лишь по одному запросу на «человеческом» языке. Например, с помощью неё можно самостоятельно ответить на существенную часть вопросов ОГЭ или ЕГЭ, а также написать код на Java по запросу «сделай мне сайт для интернет-магазина», придумать бизнес-идею для новых стартапов или написать новые научно-популярные статьи.

Победители онлайн-соревнования разделят призовой фонд в размере почти 7 миллионов рублей. Награждение авторов лучших решений состоится на конференции AI Journey.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про AI и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбером совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и по количеству участников вошла в топ-5 мировых DS&AI-конференций.

В этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Свое участие уже подтвердили такие известные эксперты, как директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head Майк Дэвис и директор лаборатории IDSIA Юрген Шмидхубер.

В рамках мероприятия, помимо онлайн-соревнования по технологиям AI, пройдет онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы и трехдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.

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