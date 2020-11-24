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Минздрав предупредил о росте смертности от других болезней в пандемию

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пандемия коронавируса может привести к избыточной смертности от других заболеваний, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев. Его слова передает ТАСС.

Количество смертей, по его словам, может увеличиться из-за сокращения обращений пациентов с хроническими заболеваниями. При этом также может ухудшиться психическое здоровье населения, считает Гриднев.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости улучшения условий лечения пациентов с коронавирусом в тех регионах, где существуют проблемы с помощью больным. Он дал распоряжение направить в регионы специалистов федерального уровня.

За прошедшие сутки в России выявили более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 24 326 в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5838), Санкт-Петербурге (3179) и Московской области (970). Меньше всего — в Чукотском (8) и Ненецком (1) автономных округах.

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