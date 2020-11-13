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Мурашко заявил о праве врачей на ошибку во время пандемии

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Необходимо признать право медиков на ошибку из-за экстремальных нагрузок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

Кроме того, нужно пересмотреть роль пациента в системе здравоохранения, которая предполагает ответственность за собственное здоровье. «Необходимо переосмысление взглядов общества на безопасность, признание реальности рисков в здравоохранении», - заявил Мурашко.

По его словам, Минздрав и Росздравнадзор уделают повышенное внимание безопасности медиков, которые работают с коронавирусом во время пандемии.

Ранее в Санкт-Петербурге более 38 врачей признали умершими от коронавируса, но реальное число смертей медиков выше. Родственники всех умерших получат деньги.

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