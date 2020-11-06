Мурашко рассказал об опасных лекарствах при коронавирусе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об опасных лекарствах при легком течении коронавируса. Об этом он заявил в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

По его словам, назначение антибиотиков при данной форме заболевания не только не является необходимым, но и представляет опасность для человека. Глава ведомства объяснил, что антибиотикотерапия не применяется против коронавирусной инфекции напрямую. Министр подчеркнул, что данные лекарства используются только при осложнениях.

Ранее глава Минздрава рассказал об отпечатке, который пандемия коронавируса оставит на жизни граждан. Так, по словам чиновника, радикальных перемен в привычном укладе не будет, однако некоторые вещи могут измениться. Он уточнил, что сейчас люди интуитивно сами понимают, как себя вести в тех или иных ситуациях, — например, с осторожностью подавать друг другу руку при приветствии.