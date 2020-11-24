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Посетитель ресторана купил пиво и оставил 228 тысяч рублей чаевых

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Фото: Globallookpress.com

Посетитель ресторана в американском городе Кливленд, штат Огайо, заказал пиво и оставил три тысячи долларов (228 тысяч рублей) в качестве чаевых. Об этом сообщает издание Huffpost.

Владелец ресторана Nighttown Брендан Ринг (Brendan Ring) рассказал в Facebook, что в воскресенье, 22 ноября, перед тем, как заведение временно добровольно закрылось из-за угрозы распространения коронавируса, к ним пришел посетитель и заказал пиво. Счет за напиток составил семь долларов (531 рубль).

Покупатель оставил чаевые, пожелал Рингу всего хорошего и попросил поделиться чаевыми с четырьмя работавшими в зале сотрудниками. Когда мужчина вышел, хозяин ресторана пересчитал деньги и понял, что клиент оставил три тысячи долларов (228 тысяч рублей).

«Я побежал за ним. Он сказал, что никакой ошибки нет, и он придет еще, когда мы снова откроемся», — отметил Ринг.

Хозяин заведения отметил, что решил не публиковать имя благодетеля, так как считает, что мужчина не хотел бы этого. Ринг подчеркнул, что он и его сотрудники благодарны ему за этот добрый и щедрый жест.

Ранее сообщалось, что заказчик оставил доставщику пиццы из американского города Рой, штат Юта, 12 тысяч долларов (911,4 тысячи рублей) чаевых. 89-летний мужчина разносит пиццу по 30 часов в неделю, чтобы заработать дополнительные деньги, так как его пенсии не хватает на оплату счетов.

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