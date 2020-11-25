Российский блогер спародировал Билли Айлиш и погулял по пустому «Авиапарку»

aviapark / Instagram

Российский блогер спародировал американскую исполнительницу Билли Айлиш, прогулявшись по пустому торговому центру «Авиапарк». Соответствующий ролик появился в официальном Instagram-аккаунте шоппинг-мола.

На записи блогер, известный под псевдонимом Стас Просто Класс, гуляет по безлюдным магазинам и ресторанам «Авиапарка» с женским париком на голове. Сперва он заходит в примерочную, после этого накладывает бесплатное мороженое, а затем изображает из себя охранника.

Таким образом, блогер повторил клип Айлиш на песню Therefore I Am, в котором знаменитость также танцует в пустом торговом центре. «Мечтали оказаться одни в пустом торговом центре? Залезть за витрину магазина, прокричать что угодно по громкой связи, получить безлимитный доступ к картошечке с газировкой...» — подписали публикацию администраторы страницы.

Кроме того, в аккаунте сообщается, что с 27 по 29 ноября в магазинах торгового центра будут массовые распродажи в связи с так называемой «Черной пятницей». Информация о всех выгодных предложениях опубликована на официальном сайте «Авиапарка».