Лифт в московском торговом центре превратили в комнату Деда Мороза

Грузовой лифт в московском торгово-развлекательном центре «Авиапарк» превратили в комнату Деда Мороза на один день, чтобы поздравить посетителей с наступающим Новым годом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации декоратора проекта Татьяны Луданик, монтаж помещения проходил поздно ночью, когда торговый центр был закрыт. В лифте поставили мебель, установили декоративный камин, поклеили бумажные обои, постелили ламинат, нарядили елку и подключили видеонаблюдение.

«Для создания интерьера комнаты-лифта мы изучили иллюстрации Томаса Наста, который впервые использовал образ Санты в 1863 году. Внутри нам хотелось создать ощущение перепутанной реальности, как будто миры перемешались и вы перенеслись в сказочное жилище, где все именно так, как когда-то видели на открытках и в детских книжках. А в сказке не может быть обмана, все должно быть только по-настоящему, поэтому мы построили настоящую комнату, встроив в лифт целиковый короб со стенами и полом», — пояснила сотрудница.

Кроме того, она уточнила, что многие детали делались вручную. Например, мишки с глазками-пуговками, позолоченные шишки на елке, сшитые носочки на камин для подарков и деревянная надпись со словами Вячеслава Полунина: «Не взрослей — это ловушка».

В октябре на первом этаже торгово-развлекательного центра «Авиапарк» прошел гастрономический фестиваль. Гостям события предложили 45 ресторанных концепций, 25 из которых появились в торговом центре впервые. В их числе — кафе Maison d'Éclair, бургерная LAVKA LAVKA и корнер для веганов Holy Vegan.

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