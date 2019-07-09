Японские и казахстанские музыканты проведут концерт в Москве

Японский композиторский тандем Такахиро Кидо и Юки Мураты выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 9 июля.

«Впервые на одну сцену выйдут японский композиторский тандем Такахиро Кидо и Юки Мурата со струнными и казахстанский кинокомпозитор Алим Заиров в дуэте с виолончелью и программой лучших и новых произведений», — отмечают организаторы.

Кидо — владелец независимого токийского лейбла, создатель группы Anoice. Он также пишет музыку для фильмов. Мурата — пианистка и композитор-минималист, участница Anoice. Пианист Алим Заиров ранее выступал композитором кинокартин «Ограбление по-американски» и «Мафия: игра на выживание».

Мероприятие пройдет в глэмпинге Moscow Escape на открытой парковке «Авиапарка» в воскресенье, 14 июля. Вход на концерт свободный, однако необходима регистрация на сайте.

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