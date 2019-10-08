В «Авиапарке» устроят гастрофестиваль

На первом этаже торгово-развлекательного центра «Авиапарк» с 11 октября по 3 ноября пройдет гастрономический фестиваль. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гостям события предложат 45 ресторанных концепций, 25 из которых появятся в торговом центре впервые. В их числе — кафе Maison d'Éclair (французские десерты), Family Farm Burgers LAVKA LAVKA (фермерские бургеры), Holy Vegan (веганский корнер), «Кухня Кипра» (семейное кафе кипрской и ближневосточной кухни), Duck It (утка по-пекински), Rustic (неаполитанская пицца), PhoBo (вьетнамская кухня), «Даблби» (кофе по авторским рецептам) и другие.

В программу фестиваля также включили лекции, выставку-хеппенинг, кинопоказ и перформанс.

Состоящий из трех частей перформанс расскажет историю француженки Катрин. В центре сюжета — отношение героини к еде. Катрин поделится личными переживаниями, поговорит о проблемах, связанных с едой и потреблением. Перформанс проведут артист мастерской Брусникина Даниил Газизуллин, звукорежиссер театра «Практика» Антон Кувшинников и актриса Карина Романюк, которая исполнит пластический номер.

Кроме того, вниманию посетителей представят фильм от Eat Film Festival об экологических проблемах, создаваемых современной фуд-индустрией. Билеты на показ можно приобрести на сайте «Авиапарка».

Еще одно мероприятие — выставка-хэппенинг художника Дмитрия Миронова — пройдет в неожиданном формате. Вместо привычного знакомства с живописью, участникам гастрофестиваля предложат отыскать картины в «Авиапарке». Картины будут висеть в свободном доступе, нашедшие смогут забрать одну из них себе.

Наконец, гости смогут посетить три выставки: «Пища для глаз. Натюрморт в классическом и современном искусстве», которая будет посвящена образам еды в классическом и современном изобразительном творчестве, «Еда как объект культурного наследия: русская кухня» о том, что составляет русскую кухню, и «Почему любители оливкового масла зарабатывают больше любителей майонеза?» об эволюции отношений между гастрономическими вкусами и отношениями в обществе на протяжении последних столетий.

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