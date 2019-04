Москвичей научат избавляться от лишнего

В московском торгово-развлекательном центре «Авиапарк» пройдет фестиваль осознанного потребления All you need is less. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Авиапарка».

Событие состоится в субботу, 27 апреля, в рамках экологической недели. С 12:00 до 22:00 партнеры проекта «Свалка» будут рассказывать москвичам об осознанном потреблении и о действиях, которые необходимо предпринять для его достижения.

Также для гостей организуют маркет и пункт приема вещей, «своп», где можно будет обменяться одеждой, зону для кастомизации, где будут работать художники, танцевальный перформанс и лаунж-зону. Вход на мероприятие — свободный.

Кроме того, во время экологической недели (с 20 по 27 апреля), магазины «Авиапарка» организуют сбор отходов на вторичную переработку и грамотную утилизацию. В обмен на ненужные вещи можно будет получить скидки и бонусы.

«Наша деятельность направлена на продление жизненного цикла вещей, и мы хотим, чтобы как можно больше людей делало это вместе с нами. Мы живем в прекрасное время, когда экологические проблемы уже вошли в информационное поле — это благоприятная среда для социально-ответственного бизнеса. Проекты, которые пробуют себя в сегментах recycle и conscious, делают серьезные и значимые для планеты шаги, и мы считаем, что важно поддерживать друг друга и аккумулировать усилия по расширению аудитории», — прокомментировала руководитель проекта «Свалка» в России Ева Деменкова.

Акция All you need is less посвящена вопросу сортировки отходов и приурочена к московской «мусорной» реформе. Организаторы фестиваля — торговый центр «Авиапарк» и проект «Свалка» — сервис по вывозу ненужных вещей, секонд-стор и винтаж-маркет.

«Авиапарк» — торгово-развлекательный центр, расположенный в Москве на Ходынском поле, крупнейший в Европе по общей площади (390 тысяч квадратных метров). Торговая площадь центра — 230 тысяч квадратных метров. В «Авиапарке» работают магазины одежды, обуви, аксессуаров, детских игрушек, спортивного инвентаря и других товаров.

