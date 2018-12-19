В «Авиапарке» устроят детский праздник

22 декабря в торгово-развлекательном центре «Авиапарк» пройдет праздник для всей семьи «Сон под Новый год». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы центра в среду, 19 декабря.

Основные мероприятия программы, которая начнется в 14:00, пройдут на четвертом этаже центра. Там юных посетителей центра ждут спектакли «Среди сугробов. Приключение во дворе» и постановка по мотивам сказки Андерсена «Принцесса на горошине», мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и дизайнерских подарков и раскрашиванию елки из кубиков с Yohocube, встречи со сказочными персонажами, а также подарки от Lego. Взрослых гостей может заинтересовать мастерская новогоднего декора для дома с флористами May May Flowers.

В 19:30 праздник завершит выступление профессионального хора Voice Fusion с программой, составленной из рождественских песен. Вход свободный.

«Авиапарк» — торгово-развлекательный центр, расположенный в Москве на Ходынском поле, крупнейший в Европе по общей площади (390 тысяч квадратных метров). Торговая площадь центра — 230 тысяч квадратных метров. В «Авиапарке» работают магазины одежды, обуви, аксессуаров, детских игрушек, спортивного инвентаря и других товаров.

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