В Барвихе встретят Новый год в стиле «Щелкунчика»

Улицу бутиков в «Барвиха Luxury Village» украсили к Новому году по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 декабря.

В центре внимания — красавица Мари, главная героиня сказки. Фигура главного положительного героя — Щелкунчика — установлена у праздничной елки возле Barvikha Hotel & Spa, украшенной бутафорскими конфетами, игрушками, бантами и коробками с подарками. Его сказочный антогонист — семиголовый Мышиный Король — венчает стилизованный торте праздничной карусели. Карусель «оккупировала» армия Мышиного короля, охраняющая золотые орехи и бронзовые пушки. Одна из самых романтичных инсталляций — па-де-де, которое танцуют Фея Драже и принц Оршад: их силуэты мягко подсвечены.

Фото: Barvikha Luxury Village 1 /5

На улице бутиков звучит музыка из знаменитого балета Петра Ильича Чайковского: барабанный бой, фанфары, дивертисмент, «Вальс цветов» и заключительное лирическое адажио.

Ранее в ноябре московский универмаг ЦУМ открыл традиционный рождественский базар. Фасад универмага «перевязали» красными лентами с бантами, а стены украсили рождественскими звездами. В атриуме ЦУМа возвышается десятиметровая новогодняя елка с золотистыми украшениями, а галереи этажей декорированы бантами, разноцветными шарами, звездами и подарочными коробками.

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