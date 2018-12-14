Владельцы Skoda смогут бесплатно парковаться в московских ТЦ во время праздников

Владельцы автомобилей чешского бренда Skoda получат возможность бесплатно парковаться в трех крупных московских торговых центрах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 декабря.

Акция, в которой примут участие «Афимолл Сити», «Авиапарк» и «Центральный Детский Магазин на Лубянке», продлится с 15 декабря по 8 января.

«Мы стараемся подмечать все особенности семейной жизни, облегчать трудности и помогать делать радостные моменты еще более яркими. Заботясь о своих клиентах, Skoda предлагает сосредоточиться на том, что действительно важно – уделить больше внимания своим родным и близким. Поэтому мы решили сделать вашу подготовку к новогодним праздникам чуть проще», — рассказала директор по маркетингу компании Лейсан Абдулина.

Сориентироваться в магазинах водителям помогут специальные брендированные шлагбаумы и терминалы, а промоперсонал подробно объяснят правила акции.

В сентябре, накануне октябрьского международного автосалона в Париже, Skoda рассекретила интерьер нового Kodiaq RS. Так, уже в стандартной комплектации машина оснащена спортивными сиденьями (с интегрированными подголовниками), отделанными искусственной замшей Alcantara.

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