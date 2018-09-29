Skoda рассекретила интерьер самой мощной версии Kodiaq

Накануне октябрьского международного автосалона в Париже Skoda рассекретила интерьер нового Kodiaq RS. Как отмечается в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру» из компании-производителя, машина сочетает в себе спортивный характер, комфорт и просторный салон.

Так, уже в стандартной комплектации машина оснащена спортивными сиденьями (с интегрированными подголовниками), отделанными искусственной замшей Alcantara. Из этого пользующегося спросом в автоспорте материала выполнены подушки и спинки, дверные панели.

Яркие визуальные акценты создают контрастная строчка на валиках боковой поддержки сидений, отделанных черной кожей, центральном и дверных подлокотниках, а также на многофункциональном спортивном рулевом колесе.

На гоночный характер авто также намекают отделанная под углепластик передняя панель, стальные накладки на педали и черный потолок.

При всем этом динамичная версия Kodiaq сохранила все качества и фирменные решения в духе Simply Clever, присущие базовой модели. Здесь по-прежнему могут с комфортом разместиться до семи человек. На месте и хорошо зарекомендовавший себя вместительный багажник.

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