Автомобили Skoda стали технологичнее

Сразу несколько моделей чешского производителя получили новую опцию. Skoda Octavia, Superb и Kodiaq 2019 модельного года доступны с цифровой панелью приборов. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 августа.

Благодаря ей водитель получает возможность выбрать вариант графического оформления панели, определить, какой тип информации будет размещаться в выбранной зоне и настроить размер блоков.

На дисплее могут быть отображены показатели скорости, оборотов двигателя, уровня топлива, указания навигационной системы, а также данные об аудиосистеме, телефоне и системах помощи водителю. Пользователю предложены четыре варианта оформления: «классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный».

Классический вариант оформления подразумевает отображение в боковых частях дисплея спидометра и тахометра, стилизованных под аналоговые приборы. Цифровой стиль означает, что вся ширина дисплея используется для отображения данных: к примеру, экрана развлекательной системы или карты навигации. При этом в верхней и нижней его части остается место для цифровых приборов.

Инфо-профиль – это вариант, при выборе которого в центральной части экрана отображается основной блок информации, например, карта, при этом слева, сверху и справа остается место для блоков, которые можно сконфигурировать индивидуально. Минималистичный формат подразумевает два крупных блока информации. Например, это может быть текущая скорость или запас хода автомобиля.

Ранее Skoda объявила о старте продаж в России топовой версии Laurin & Klement своего флагманского кроссовера Kodiaq. Машина получила расширенное оснащение, новые бамперы и дополнительную хромированную отделку кузова.

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